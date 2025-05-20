«Зеленский собирается воевать до последнего украинца» – известный майданщик

Вадим Москаленко.  
20.05.2025 09:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Киевское руководство понимает, что прекращение войны будет означать для них потерю власти, а возможно даже награбленных состояний и жизни.

Об этом в эфире видеоблога «Newsroom» заявил известный активист-майданщик, убеждённый порохобот Карл Волох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство понимает, что прекращение войны будет означать для них потерю власти, а возможно...

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«Власть понимает, что только военные действия ее спасают сегодня от того, чтобы народ выкатил им счет за все, как они готовились к войне, как они перед этим с 19-го года договаривались с Путиным, и так далее. За все им выкатят счет.

Они этого не хотят, они готовы воевать. Не знаю, до какого момента. В интервью финской газете Зеленский сказал: «Вы только давайте нам оружие и мы будем вашим форпостом и мы будем воевать». То есть он готов до последнего украинца здесь воевать», – сказал Волох.

«Так вот, для них война – это спасение. А когда она закончится, если она закончится не так, как они обещали народу, то есть освобождением всей земли, а ничего этого не будет. Так вот за это придется отвечать. Даже к слепым придет прозрение, и они поймут, что их обманули. И они захотят ответа. И поэтому власть не заинтересована прекращать войну», – подытожил он.

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