Зеленский признал успех Путина и заочно ему нахамил

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что после поездок Владимира Путина на Аляску и в Китай Россия вышла из дипломатической изоляции.

«Я думаю, что для Путина это было успехом. Успешная встреча сначала с президентом Соединенных Штатов… Возможно, он что-то пообещал президенту Трампу, я не знаю этого, но он отсрочил санкции, отсрочил сильное давление…Затем Китай, в Китае, понятно, их взаимоотношения с Си Цзиньпином, но там был не только он – более 20 лидеров. И я думаю, что это, опять-таки, шаг выхода из изоляции России и Путина», – заявил Зеленский на форуме YES, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сам он продолжает добиваться встречи с Владимиром Путиным, при этом заранее дает понять, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования по признанию новых границ, денацификации и демилитаризации.