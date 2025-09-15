Зеленский признал успех Путина и заочно ему нахамил

Анатолий Лапин.  
15.09.2025 09:31
  Киев
Просмотров: 1267
 
Политика, Россия, Украина


Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что после поездок Владимира Путина на Аляску и в Китай Россия вышла из дипломатической изоляции.

«Я думаю, что для Путина это было успехом. Успешная встреча сначала с президентом Соединенных Штатов… Возможно, он что-то пообещал президенту Трампу, я не знаю этого, но он отсрочил санкции, отсрочил сильное давление…Затем Китай, в Китае, понятно, их взаимоотношения с Си Цзиньпином, но там был не только он – более 20 лидеров. И я думаю, что это, опять-таки, шаг выхода из изоляции России и Путина», – заявил Зеленский на форуме YES, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сам он продолжает добиваться встречи с Владимиром Путиным, при этом заранее дает понять, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования по признанию новых границ, денацификации и демилитаризации.

«Нужна встреча, результатом которой будет прекращение огня. Он сейчас на эту встречу не готов. Далее, все вопросы, которые уже в нашей Конституции, но, если они хотят поговорить, мы готовы говорить на уровне лидеров. Хочешь говорить о территориях, о каких-то сумасбродных исторических вещах, я готов говорить с ним. Но не через американцев, не через европейцев. При их поддержке – да, но не через них», – заявил Зеленский.

