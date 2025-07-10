Зеленский потребовал восстановить Украину за счет России

Константин Серпилин.  
10.07.2025 13:58
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


К восстановлению страны после войны Украины допустит не всех.

Западным странам пора создавать «коалицию по восстановлению Украины» за российские деньги, взяв в основу опыт «плана Маршалла».

К восстановлению страны после войны Украины допустит не всех. Западным странам пора создавать «коалицию...

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Об этом на конференции в Риме заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам сейчас надо строить коалицию по восстановлению. Пусть это будет моментом, когда мы дадим ей старт. Мы знаем, что Россия уничтожила, и мы знаем, что будет нужно, чтобы восстановить Украину. Нужен систематический подход, коалиция с чётким лидерством страны и компании, которые могут возглавить и привести с собой остальных. Также нужен чёткий план.

Подумайте о роли, которую план Маршалла отыграл в восстановлении и трансформации Европы. Нам нужен подход в стиле плана Маршалла, и мы должны вместе его развить. Восстановление Украины – это не только про нашу страну, это также про ваши страны, ваши компании, технологии и работы.

И я прошу вас поддержать коалицию по восстановлению и помочь обозначить конкретные механизмы финансирования. Мы должны твёрдо согласиться, что замороженные российские активы должны быть направлены на украинское восстановление. Не только прибыль от этих активов, но и сами активы должны быть использованы, и намного активнее, чем используются сейчас», – вещал «просроченный».

Он выдвинул ещё одно условие.

«Позвольте подчеркнуть ещё одну вещь. В этом общем проекте восстановления мы будем принимать только настоящих партнёров – тех, кто не помогает России продолжать эту войну», – объявил Зеленский.

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