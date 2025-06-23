Зеленский подвесил на крючок Залужного и ближайших к нему генералов – генерал СБУ

Бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, занимающему ныне должность посла Украины в Британии, и его окружению грозит лишение свободы.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Близнюка заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 24-м была дана команда найти любой компромат. Скажу больше, по факту сдачи юга, где главным обвиняемым, подозреваемым, организатором разминирования, сдачи является верховный главнокомандующий, президент Зеленский, возбуждено дело по факту сдачи Юга, ненадлежащее выполнение службы по охране юга Украины и даже подготовлено подозрение за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Знаешь против кого? Валерия Залужного, Сергея Наева и еще с полдесятка генералов из близкого окружения Валерия Залужного… Это при том, что начальник Генерального штаба, главнокомандующий вооруженных сил, командующий юга, запада или востока или командующий сухопутными войсками может сделать шаг только когда есть указ верховного командующего…

А у нас единственный национальный герой, который сдал Юг, который делал все вещи, чтобы Украину расчленить и положить на золотом блюдечке с голубой каемочкой военному преступнику Путина, он – национальный герой, он Наполеон, он спас Украину. Да нет, уважаемый Владимир, и неуважаемые вместе с тобой менеджеры и так далее, придет время и будете отвечать», – заявил Омельченко.