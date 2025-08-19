Зеленский набивается на встречу с Путиным. Кремль не хочет «легитимизировать гопника»
Утративший президентскую легитимность Владимир Зеленский предпринимает новую попытку напроситься на встречу с Владимиром Путиным – по итогам переговоров в Вашингтоне, криворожский комик заявил, что вопрос территорий может обсуждаться только напрямую руководителями Украины и РФ.
«Только на уровне лидеров мы можем решить все эти сложные, болезненные вопросы… Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», – сказал Зеленский.
И, хотя Дональд Трамп объявил, что поможет организовать такую встречу, Кремль устами помощника президента Ушакова ответил сдержанно, пообещав лишь «изучить возможность повышения уровня представителей РФ и Украины на переговорах».
Такая формулировка не гарантирует встречу Зеленского с Путиным, считает бывший советник главы ДНР Александр Казаков.
«Давайте посмотрим, кто у нас «выше» Мединского и «ниже» Путина? Министры иностранных дел (Лавров) и обороны (Белоусов), как минимум. Зам председателя Совета безопасности (Медведев). А ещё, если не отвлекать от внутренних забот премьер-министра Мишустина, председатели верхней и нижней палат парламента, то есть Матвиенко и Володин. А ещё руководитель администрации президента Вайно и его первые замы, в том числе Кириенко. Достаточно материала для «возможности изучения повышения»? На полгода хватит? 100-процентно», – отметил Казаков.
Российская журналистка Полина Реутова уверена:
«Очевидно, что легитимизировать гопника фактом встречи с ним Москва не хочет. Отсюда и вероятность такого расклада (на данном этапе) вижу низкой».
Пока что тем для бесед Зеленского с Путиным немного, ведь Трамп с европейцами в Вашингтоне не учитывают ключевые требования России, уверен бывший ведущий киевского антимайдана Юрий Кот.
«Публично чётко было озвучено, что никакого прекращения огня, пока не решатся территориальные вопросы. Не публично обсуждали карту гарантий. Для России – возвращение прав и свобод русским на остатках Украины. Для Украины – вооружения и завода иностранных армий. Как вы понимаете, эти две стратегии коррелируются только в случае, если этими армиями будут русская и белорусская. То есть, в дипломатическом пространстве задача нерешаемая. А вариант отказа США от поставок всего для нацистов не просматривается. Трамп жёстко опубличил тезис – никакого НАТО на Украине. Но хочу напомнить, что в декабре 2021 Путин заявил об откате НАТО за границы 1997 года. То есть никакого НАТО гораздо восточнее и западнее Украины», – указал Кот.
