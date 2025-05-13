Зеленский может сыграть в Стамбуле в КВН с Медведевым

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Россия может направить на переговоры в Стамбул первого зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который как бывший президент вполне подходит по статусу утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Александрович получит такого равноценного визави на конкурс капитанов и кто кого обхамит. Может последовать примерно то, что было в Белом доме, когда Владимир Александрович выдаст какую-то базу, которая обрубит дальнейший диалог. Он будет равноценным демонстрируемому Медведевым такому же запредельному хамству. Это такая ролевая игра», – сказал Золоторев.

При этом он уверен, что Зеленский будет вести переговоры через переводчика.