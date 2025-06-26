Зеленский будет воевать до последнего доллара западной помощи – украинский политбеженец
Война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страны западного блока снабжают киевский режим деньгами и оружием.
Об этом на канале «Голос Германии» заявил бежавший из Украины одессит Евгений Ячменцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мирные переговоры продвигаются очень медленно. Верите, что будет быстрый мир?», – спросил ведущий.
«Сейчас я не вижу вообще никаких предпосылок к тому, чтобы мир был. Вот просто ни одна, ни другая сторона ничего не хотят в этой ситуации менять, делать.
Плюс, зная руководство моей страны, пока идут деньги из Запада, они будут вести войну. Поэтому единственный вариант прекратить войну – просто перестать давать деньги. Всё, только так», – сказал Ячменцев.
Он пристыдил немцев, которые продолжают отправлять крупные суммы для поддержки Зе-режима.
«И вот, допустим, немцы часто же жертвуют на помощь Украине на дроны, на оружие и тому подобное. И очень много из этого оружия отдаётся на охрану границы, те же дроны.
Вооружают пограничников, вооружают эту ТЦК, которая вылавливает и бьёт людей. И я думаю, если будут меньше давать, просто из Европы – война закончится рано или поздно, не иначе, но только таким путем», – подытожил он.
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