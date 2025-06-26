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Война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страны западного блока снабжают киевский режим деньгами и оружием.

Об этом на канале «Голос Германии» заявил бежавший из Украины одессит Евгений Ячменцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мирные переговоры продвигаются очень медленно. Верите, что будет быстрый мир?», – спросил ведущий.

«Сейчас я не вижу вообще никаких предпосылок к тому, чтобы мир был. Вот просто ни одна, ни другая сторона ничего не хотят в этой ситуации менять, делать. Плюс, зная руководство моей страны, пока идут деньги из Запада, они будут вести войну. Поэтому единственный вариант прекратить войну – просто перестать давать деньги. Всё, только так», – сказал Ячменцев.

Он пристыдил немцев, которые продолжают отправлять крупные суммы для поддержки Зе-режима.