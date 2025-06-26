Зеленский будет воевать до последнего доллара западной помощи – украинский политбеженец

Максим Столяров.  
26.06.2025 17:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страны западного блока снабжают киевский режим деньгами и оружием.  

Об этом на канале «Голос Германии» заявил бежавший из Украины одессит Евгений Ячменцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страны западного блока снабжают киевский...

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«Мирные переговоры продвигаются очень медленно. Верите, что будет быстрый мир?», – спросил ведущий.

«Сейчас я не вижу вообще никаких предпосылок к тому, чтобы мир был. Вот просто ни одна, ни другая сторона ничего не хотят в этой ситуации менять, делать.

Плюс, зная руководство моей страны, пока идут деньги из Запада, они будут вести войну. Поэтому единственный вариант прекратить войну – просто перестать давать деньги. Всё, только так», – сказал Ячменцев.

Он пристыдил немцев, которые продолжают отправлять крупные суммы для поддержки Зе-режима.

«И вот, допустим, немцы часто же жертвуют на помощь Украине на дроны, на оружие и тому подобное. И очень много из этого оружия отдаётся на охрану границы, те же дроны.

Вооружают пограничников, вооружают эту ТЦК, которая вылавливает и бьёт людей. И я думаю, если будут меньше давать, просто из Европы – война закончится рано или поздно, не иначе, но только таким путем», – подытожил он.

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