Зе-власть скрывает масштабы ущерба после отмены «аграрного безвиза»

Украинскому руководству не удаётся договориться с европейскими странами об отмене квот на экспорт продовольствия.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня вопрос к премьер-министру. Вы на прошедшем часе вопросов к правительству сказали, что работаете над тем, чтобы у нас не был потерян экономический безвиз. Удалось ли?

Если это не удалось, то к каким потерям экономики Украины и потерям в государственный бюджет это привело? И что вы скажете насчет того, что сегодня у нас фактически уменьшаются квоты на экспорт курятины в 1,4 раза, кукурузы – в 7,2 раза и сахара, например, в 2,7 раза. Как вы будете из этого выходить?» – спросил Разумков.