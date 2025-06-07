Зе-власть скрывает масштабы ущерба после отмены «аграрного безвиза»
Украинскому руководству не удаётся договориться с европейскими странами об отмене квот на экспорт продовольствия.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У меня вопрос к премьер-министру. Вы на прошедшем часе вопросов к правительству сказали, что работаете над тем, чтобы у нас не был потерян экономический безвиз. Удалось ли?
Если это не удалось, то к каким потерям экономики Украины и потерям в государственный бюджет это привело? И что вы скажете насчет того, что сегодня у нас фактически уменьшаются квоты на экспорт курятины в 1,4 раза, кукурузы – в 7,2 раза и сахара, например, в 2,7 раза. Как вы будете из этого выходить?» – спросил Разумков.
Премьер Денис Шмыгаль ответил, что сейчас украинские дипломаты ведут переговоры с ЕС, они могут продлиться не одну неделю. Более того, возвращенные странами Запада квоты не были предусмотрены в госбюджете на этот год.
«Мы не предусматриваем потерь для экономики Украины, для украинского бизнеса, для украинского бюджета», – предпочел демонстрировать ничем не подкрепленный оптимизм Шмыгаль.