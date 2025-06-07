Зе-власть скрывает масштабы ущерба после отмены «аграрного безвиза»

Вадим Москаленко.  
07.06.2025 13:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Сельское хозяйство, Украина


Украинскому руководству не удаётся договориться с европейскими странами об отмене квот на экспорт продовольствия.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому руководству не удаётся договориться с европейскими странами об отмене квот на экспорт продовольствия....

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«У меня вопрос к премьер-министру. Вы на прошедшем часе вопросов к правительству сказали, что работаете над тем, чтобы у нас не был потерян экономический безвиз. Удалось ли?

Если это не удалось, то к каким потерям экономики Украины и потерям в государственный бюджет это привело? И что вы скажете насчет того, что сегодня у нас фактически уменьшаются квоты на экспорт курятины в 1,4 раза, кукурузы – в 7,2 раза и сахара, например, в 2,7 раза. Как вы будете из этого выходить?» – спросил Разумков.

Премьер Денис Шмыгаль ответил, что сейчас украинские дипломаты ведут переговоры с ЕС, они могут продлиться не одну неделю. Более того, возвращенные странами Запада квоты не были предусмотрены в госбюджете на этот год.

«Мы не предусматриваем потерь для экономики Украины, для украинского бизнеса, для украинского бюджета», – предпочел демонстрировать ничем не подкрепленный оптимизм Шмыгаль.

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