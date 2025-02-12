Зе-режим сокращает выплаты более чем полумиллиону пенсионеров

Вадим Москаленко.  
12.02.2025 08:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Украина


Украинское руководство на протяжении нескольких лет уменьшает пенсии и выплаты боле чем полумиллиону пенсионеров-чернобыльцев.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила депутат Ирина Констанкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство на протяжении нескольких лет уменьшает пенсии и выплаты боле чем полумиллиону пенсионеров-чернобыльцев....

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«Я хочу к вам обратиться с проблемой тех людей, о которых мы все меньше и меньше говорим с начала полномасштабной войны. Я имею в виду пенсионеров, и еще более узкую группу пенсионеров – тех, которые проживают на территории, которую условно мы называем Чернобыльской зоной. То есть, о проживающих в нескольких областях Украины – Волынь, Житомирская область, Ровенская область, Киевская область и Черниговская. Таких пенсионеров более полумиллиона.

И правительственными действиями этим пенсионерам в течение длительного времени все уменьшались и уменьшались выплаты, доплаты, пенсии», – сказала Констанкевич.

«По состоянию на сегодня мы видим, что чернобыльское законодательство в части пенсионеров выполняется лишь на 30%. То есть все, что планировалось и имеет законодательное урегулирование, пока не выполняется.

Чернобыльские пенсионеры с 5 утра ежедневно стоят возле ЦПАУ, Пенсионного фонда, они теряют сознание, они попадают в больницы. Сейчас мы имеем огромную проблему с этой категорией наших пенсионеров, создана социальная напряженность.

Пенсионеры в целом получают очень небольшие выплаты от государства, это пенсии в среднем 3-4 тысячи гривен», – возмущается депутат.

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