Зе-режим сокращает выплаты более чем полумиллиону пенсионеров

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Украинское руководство на протяжении нескольких лет уменьшает пенсии и выплаты боле чем полумиллиону пенсионеров-чернобыльцев.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила депутат Ирина Констанкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу к вам обратиться с проблемой тех людей, о которых мы все меньше и меньше говорим с начала полномасштабной войны. Я имею в виду пенсионеров, и еще более узкую группу пенсионеров – тех, которые проживают на территории, которую условно мы называем Чернобыльской зоной. То есть, о проживающих в нескольких областях Украины – Волынь, Житомирская область, Ровенская область, Киевская область и Черниговская. Таких пенсионеров более полумиллиона. И правительственными действиями этим пенсионерам в течение длительного времени все уменьшались и уменьшались выплаты, доплаты, пенсии», – сказала Констанкевич.