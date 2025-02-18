Зе-политолог успокаивает: «Переговоры РФ и США прошли не «без» Украины, а отдельно»

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Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде – это ещё не апокалипсис, хоть и ситуация паршивая.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы Банковой украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам факт разговоров между Трампом и Путиным и возобновления переговоров между США и Россией многим не нравится, это так, да. Это вызвало тревогу и в Мюнхене, и до Мюнхена, когда был разговор Трампа и Путина, и даже возник такой феномен эйфории Трампа относительно дальнейших контактов с Путиным. Я думаю, что сейчас эйфории будет намного меньше – вот после этих переговоров. И думаю, что у Трампа будет намного меньше уверенности, что Путин хочет мира. Но сам факт этих переговоров – не надо к этому относиться с удивлением и делать апокалиптические выводы. Всё развивается по логике американцев. Американцы где-то уже в конце января, а может и раньше, для себя сформулировали эту логику: отдельная линия переговоров с русскими, отдельная – с Украиной. Это не означает, что идут переговоры «без» Украины. Они просто идут параллельно и отдельно», – снова водил за нос «громадян» Фесенко.