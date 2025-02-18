Зе-политолог успокаивает: «Переговоры РФ и США прошли не «без» Украины, а отдельно»
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде – это ещё не апокалипсис, хоть и ситуация паршивая.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы Банковой украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сам факт разговоров между Трампом и Путиным и возобновления переговоров между США и Россией многим не нравится, это так, да. Это вызвало тревогу и в Мюнхене, и до Мюнхена, когда был разговор Трампа и Путина, и даже возник такой феномен эйфории Трампа относительно дальнейших контактов с Путиным.
Я думаю, что сейчас эйфории будет намного меньше – вот после этих переговоров. И думаю, что у Трампа будет намного меньше уверенности, что Путин хочет мира.
Но сам факт этих переговоров – не надо к этому относиться с удивлением и делать апокалиптические выводы. Всё развивается по логике американцев.
Американцы где-то уже в конце января, а может и раньше, для себя сформулировали эту логику: отдельная линия переговоров с русскими, отдельная – с Украиной. Это не означает, что идут переговоры «без» Украины. Они просто идут параллельно и отдельно», – снова водил за нос «громадян» Фесенко.
«Риски, безусловно, есть, безусловно. В частности, чрезмерные надежды Трампа, плюс то, что Россия будет использовать на этих переговорах бизнес – крючки для Трампа. Мы тоже пытались, но результат вышел противоречивый. Может, и у американцев с русскими будет та же история.
Как раз у русских есть стратегия относительно переговоров, они не спешат, в отличие от Трампа. И то, что пишут, что на следующей неделе может быть встреча Трампа с Путиным – это Трамп хотел. А Путин не спешит.
Русские действуют в соответствии со своей логикой. Они будут искушать Трампа разными бизнес–предложениями, попробуют переформатировать Трампа на то, чтобы он пошёл на уступки в вопросах безопасности», – вещал политолог.
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