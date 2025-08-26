Запуская американцев в Закавказье, Армения и Азербайджан обрекают себя на новую войну

26.08.2025 10:53
Присягнувшие американцам элиты Армении и Азербайджана обманывают свое населения, уверяя в наступлении вечного мира после окончания конфликта вокруг Арцаха (Нагорного Карабаха). Напротив, куда большее противостояние может спровоцировать передача под контроль ЧВК США Зангезурского коридора у границ Ирана.

Об этом политолог Сергей Станкевич заявил в интервью Российско-армянскому информационному агентству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все-таки хотелось бы выяснить намерения США относительно этого 42-километрового отрезка армянской территории, который вызывает сейчас повышенный международный интерес. Как бы не получилось так, что мы, закрыв один многолетний конфликт, вместо того, чтобы строить счастливое будущее, открыли другой – по поводу Сюникского или Зангезурского транспортного маршрута», – сказал Станкевич.

Он считает, что проблему Зангезурского коридора должны решать три закавказских республики (Грузия, Армения, Азербайджан) и три страны, занимающиеся Кавказским регионом (Россия, Иран, Турция), не допуская вмешательства внешних игроков.

«Тут важно, чтобы дальнейшее происходило по принципу 3+3, потому что слишком серьезное вмешательство внерегиональных держав, особенно, если это дойдет до какого-то военного или квази-военного присутствия, это будет зерном конфликта. Не в этом году, так в следующем, не через пять лет, так через 10, но это даст себя знать», – сказал Станкевич.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал в начале августа в Вашингтоне соглашение о передаче Зангезурского коридора в аренду на 99 лет американскому консорциуму, который наймет для охраны ЧВК.

