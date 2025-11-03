Западные СМИ сообщают о новых рекордах российских ударов по Украине

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 10:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1440
 
Денацификация, Дзен, Спецоперация, Украина


Минувшей ночью Россия поразила ракетами «Искандер» и «Кинжал» цели в Житомирской и Хмельницкой областях, где расположены военные аэродромы.

Всего же за минувший месяц российская армия почти на 50% увеличила количество выпускаемых по Украине ракет.  Об том сообщает AFP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В публикации указывается, что последние российские удары «привели к масштабным отключениям электроэнергии».

«Российская армия за октябрь выпустила 270 ракет, что на 46 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель за один месяц с момента начала регулярной публикации статистики в Киеве в начале 2023 года», – говорится в материале.

Диктатор Владимир Зеленский, слова которого приводит AFP, причитает.

«Задача России — создать хаос и оказать психологическое давление на население посредством ударов по энергетическим объектам и железным дорогам».

Впрочем, вчера вечером в своем обращении он сообщил, что Германия передала Киеву дополнительные системы ПВО.

«Сегодня уже можно сказать, что есть хороший результат для нашей ПВО – Украина имеет теперь больше «Пэтриотов». Я хочу поблагодарить канцлера Мерца, спасибо Германии и всем, кто помогает: наши договоренности – они выполнены. Есть еще «Пэтриоты» в Украине, включаем в работу», – подбадривал Зеленский громадян, которых обрёк еще на несколько лет бомбёжек, обещая Западу продолжать войну.

