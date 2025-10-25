Западные СМИ: Санкции против российской нефти грозят ударить по США

Игорь Шкапа.  
25.10.2025 15:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 344
 
Дзен


Введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла» могут бумерангом ударить по самим американцам.

Об этом говорили западные эксперты в эфире канала DW [в РФ медиагруппа признана медиагентом], передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если вы закупаете нефть у «Роснефти» или «Лукойла», то вы рискуете попасть под вторичные санкции, то есть вас могут исключить из платёжных сетей США. Это серьёзно. Если вы являетесь НПЗ в Индии, для вас это риск. Посмотрим, насколько серьёзно индийские и китайские НПЗ отнесутся к этому риску. Пока это под вопросом», – говорит Роберт Брукс, старший научный сотрудник аналитического центра Brookings Institution.

По его словам, «идеальным сценарием» было бы падение цены на российскую нефть марки  Urals из-за новых санкций.

«Возможно, компании перестанут покупать нефть из России. Это приведёт к падению цены на нефть Urals и, в свою очередь, окажет серьёзное давление на российский бюджет», – надеется западный эксперт.

При этом в студии заметили, что это «обоюдоострый меч», напомнив, что сразу после объявления санкций цены на нефть пошли вверх, что очень не выгодно США.

«Если санкции приведут к постепенному сокращению объёмов российской нефти на рынке, то, на мой взгляд, мировой рынок сможет адаптироваться к этому, и мы не увидим значительного роста цен. Если же с рынка сразу уйдёт большое количество российской нефти, то, конечно, цены вырастут, и это напрямую повлияет на США», – считает Беньямин Хингельшток, старший экономист Киевской школы экономики.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить