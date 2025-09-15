Несмотря на обилие санкций, Россия продолжает получать от западных компаний комплектующие для ракет и беспилотников.

Об этом в рамках форума YES заявил глава украинского режима Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия получает постоянно детали для своих ракет от различных компаний, безусловно, это не на государственном уровне, безусловно, лидеры Америки и Европы против этого, но частный рынок, он есть, и они получают детали к своим ракетам, увеличивают ракетостроение в России.

Они получают эти детали в других странах. Можно вам рассказывать, что это двойное использование, что частный сектор этого не хочет, но массово продает.

Поэтому здесь нет никакого решения, кроме того, чтобы накладывать санкции на частные компании любого государства, которые должны остановить поставки составляющих ракет и ракетоносителей. По-другому нельзя разобраться с этим вопросом», – потребовал Зеленский.