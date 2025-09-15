Западные компании поставляют России комплектующие для ракет и дронов, – жалобы Зеленскоо

Анатолий Лапин.  
15.09.2025 08:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 330
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Украина


Несмотря на обилие санкций, Россия продолжает получать от западных компаний комплектующие для ракет и беспилотников.

Об этом в рамках форума YES заявил глава украинского режима Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на обилие санкций, Россия продолжает получать от западных компаний комплектующие для ракет и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия получает постоянно детали для своих ракет от различных компаний, безусловно, это не на государственном уровне, безусловно, лидеры Америки и Европы против этого, но частный рынок, он есть, и они получают детали к своим ракетам, увеличивают ракетостроение в России.

Они получают эти детали в других странах. Можно вам рассказывать, что это двойное использование, что частный сектор этого не хочет, но массово продает.

Поэтому здесь нет никакого решения, кроме того, чтобы накладывать санкции на частные компании любого государства, которые должны остановить поставки составляющих ракет и ракетоносителей. По-другому нельзя разобраться с этим вопросом», – потребовал Зеленский.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить