Залужный: «Украина не выдержит еще одной войны, не стоит об этом даже думать»

Сергей Рыжов.  
23.05.2025 11:06
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Демография, Дзен, Дипломатия, Политика, Украина


Украинские и мировые СМИ цитирут выступление экс-главкома ВСУ,  а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Новоиспеченный дипломат и, если верить соцопросам, единственный серьезный электоральный конкурент Зеленского на возможных выборах, предостерег участников мероприятия от иллюзий возможности военной победы Украины:

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», – заявил он, обращаясь к гостям конференции.

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Украинские и мировые СМИ цитирут выступление экс-главкома ВСУ,  а ныне посла Украины в Лондоне...

По мнению Залужного шанс выстоять в войне Украине даст только уничтожение военно-экономического потенциала России

«По-моему, у противника все еще есть ресурсы, силы и средства, чтобы наносить удары по украинской территории и совершать отдельные наступательные действия.

Способность России вести войну полностью зависит от наличия у неё ресурсов. С конца 2023 — начала 2024 года Россия ведет войну на истощение. Победить в этой войне возможно, только если полностью уничтожить способность России вести войну.

Я имею в виду, прежде всего, уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших условиях — а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались — мы можем вести речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды».

Впрочем, сам Залужный не верит и в этот сценарий.

«Украина не выдержит еще одной войны при своей демографии и экономике — и даже не стоит об этом думать», – заключил он.

Напомним, Залужного сняли с поста главнокомандующего ВСУ в марте 2024 года. После отставки в СМи появилось множесто утечек о разногласиях между ним и Зеленским по поводу тактики и стратегии ведения войны. Кроме того, западные СМИ писали о якобы причастности экс-главкома к подрыву «Северных потоков».

Несмотря на увольнение, Залужный возглавляет рейтинги доверия среди населения Украины. По данным социологической группы «Рейтинг», Залужному доверяют целых  76% населения, в то время как Зеленскому — 67%.

Нежелательное в России издание Carnegie Politika, вероятное мирное соглашение приближает президентские выборы на Украин, результат которых будет зависеть о того, примет ли Залужный в них участие или нет.

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