Забрызгала весь Европарламент: эстонку Каллас обильно вырвало с трибуны русофобским ядом

Константин Серпилин.  
18.06.2025 18:33
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Эстония


Россия якобы готовится напасть на ЕС, поэтому необходимо вооружаться до зубов всем странам-союзникам по НАТО.

Об этом в Европарламенте заявила глава дипломатии ЕС, эстонка Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы готовится напасть на ЕС, поэтому необходимо вооружаться до зубов всем странам-союзникам по...

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«Россия уже представляет прямую угрозу ЕС, нарушает наше воздушное пространство, проводит провокационные манёвры у границ, атакует наши поезда и самолёты, наносит удары по нашим водопроводам, наносит ущерб нашей промышленности, включая компании, поддерживающие Украину, и вербует преступников для проведения диверсий. Она неуклонно наращивает военную мощь и расширяет ядерный арсенал.

В прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем весь ЕС вместе взятый. В этом году тратит больше, чем на здравоохранение, образование и соцполитику вместе взятые. Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии. Так много на военные нужды не тратят, если не планируют их использовать», – вещала Каллас.

Она подчеркнула, что «угроза России трансатлантическому единству и безопасности» – это «общая проблема для всех».

«Россия представляет угрозу всему миру. Она помогала режиму Асада, использовала химическое оружие против сирийского народа, вооружает и обучает наёмников от Сахеля до Судана, использует свой теневой флот для контрабанды оружия в Ливию. Россия – угроза глобальной безопасности. Во время «холодной войны» США и их союзники превосходили Советский Союз, и это принесло им победу в «холодной войне».

Сегодня у России нет шансов против НАТО и ЕС. Но мы должны держаться вместе. В 2014 страны НАТО обязались к 2024 увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, но за один год геополитическая ситуация так сильно изменилась, что теперь мы рассматриваем цель в процентах. Экономическая мощь Европы не имеет себе равных. Я не верю, что есть какая-то угроза, какую мы не сможем преодолеть, если будем действовать сообща и с нашими союзниками по НАТО», – воинствовала русофобка.

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