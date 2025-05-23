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Западные деятели несколько десятилетий превращали Украину в анти-Россию, и в этом им помогала даже некогда уважаемая ЮНЕСКО.

Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Концепция «Украина – не Россия» стала своего рода фундаментом уже современных националистических украинских элит. Ну а в 2014 году, когда состоялся антиконституционный государственный переворот при открытой поддержке США и попустительстве ЕС, Украина окончательно превратилась в военно-политический плацдарм Запада у наших границ. Они лелеяли эту мечту достаточно давно, и стали называться анти-Россией», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что с 2014 года началась более активная национализация Украины – сносились памятники, запрещался русский язык и проводилась «декоммунизация».