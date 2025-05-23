ЮНЕСКО опозорилась на весь мир – Лавров
Западные деятели несколько десятилетий превращали Украину в анти-Россию, и в этом им помогала даже некогда уважаемая ЮНЕСКО.
Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Концепция «Украина – не Россия» стала своего рода фундаментом уже современных националистических украинских элит. Ну а в 2014 году, когда состоялся антиконституционный государственный переворот при открытой поддержке США и попустительстве ЕС, Украина окончательно превратилась в военно-политический плацдарм Запада у наших границ.
Они лелеяли эту мечту достаточно давно, и стали называться анти-Россией», – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что с 2014 года началась более активная национализация Украины – сносились памятники, запрещался русский язык и проводилась «декоммунизация».
«В Одессе сносились памятники. Этот феномен сноса памятников конечно он весьма и весьма показательный не только для современных украинских руководителей, но и для тех же поляков, прибалтов.
Но когда снесли памятник основательницы Одессы императрицы Екатерины Великой, а через неделю после этого ЮНЕСКО приняло решение о том, что исторический центр Одессы является всемирным культурным достоянием… ну, больше опозорить эту некогда уважаемую организацию, возглавляемую сейчас откровенно ангажированным генеральным директором госпожой Азуле, было бы невозможно даже если бы очень хотеть.
Я уже не говорю про другие памятники: и Александру Суворову, и Александру Пушкину, Иосифу Бабелю; деятелям литературы, культуры искусства, чье имя ассоциировано с русским языком.
Все эти памятники ликвидируются – как и памятники тем, кто освобождал Украину от нацистских захватчиков. А тем, кто был коллаборационистом, наоборот – такие монументы устанавливаются», – указал Лавров.
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