Я не вижу, что заставило бы Путина отказаться от объявленных им целей – экс-глава Пентагона

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Президент России Владимир Путин не отказался ни от одной из целей спецоперации на Украине. В настоящее время нет ни одной предпосылки к тому, что он это не сделает.

Об этом в эфире интернет-канала «Face the Nation» заявил бывший министр обороны США при президенте Бараке Обаме и экс-глава ЦРУ времен окончания «Холодной войны» Роберт Гейтс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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