Я не вижу, что заставило бы Путина отказаться от объявленных им целей – экс-глава Пентагона
Президент России Владимир Путин не отказался ни от одной из целей спецоперации на Украине. В настоящее время нет ни одной предпосылки к тому, что он это не сделает.
Об этом в эфире интернет-канала «Face the Nation» заявил бывший министр обороны США при президенте Бараке Обаме и экс-глава ЦРУ времен окончания «Холодной войны» Роберт Гейтс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Знаете ли, Путин не отказался ни от одной из своих первоначальных целей на Украине. Он будет настаивать на оккупации всех четырех восточных областей Донбасса, на постоянном признании Крыма российской территорией, на пророссийском правительстве в Киеве и на украинской армии, которая будет больше похожа на усиленную полицию, без членства в НАТО и, без членства в ЕС.
Он хочет, чтобы Украина была фактически государством-сателлитом России. И я не вижу, что могло бы заставить его отказаться от этих целей в обозримом будущем», – заявил Гейтс.
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