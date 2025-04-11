«Вывел Путина из изоляции»: Портников назвал главное достижение Трампа

Анатолий Лапин.  
11.04.2025 13:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президенту Дональду Трампу ничего не удалось добиться в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту Дональду Трампу ничего не удалось добиться в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом в эфире...

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«Не знаю, заметили ли вы, что в войне России против Украины вообще не многое изменилось. Единственное, что реально изменилось, о чем можно говорить, что Трамп прервал дипломатическую изоляцию Путина. Оказалось, что российский президент может быть партнером по переговорам для Соединенных Штатов…

А что изменилось? Российско-украинская война продолжается? Да. Российское наступление на украинские территории продолжается? Да. Российские бомбардировки украинских городов и поселков продолжаются… Удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на псевдо-перемирие, продолжаются. Перемирия на Черном море, как не было, так и нет, потому что Россия выдвинула условия для этого перемирия. Никакого 30-дневного перемирия на российско-украинском фронте нет, несмотря на обещания Трампа», – сказал пропагандист.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции так и не отменены.

«Оружие Украине продолжает поставляться? Да, пусть даже это последние эшелоны оружия, которыми мы обязаны президенту Байдену, но оно продолжает поставляться. Обмен разведывательной информацией между Соединенными Штатами и Украиной продолжается? Да, продолжается. Европейские союзники продолжают нам помогать? Да, продолжают помогать, даже увеличивают эту помощь. Так что изменилось почти за 100 дней президентства Дональда Трампа, кроме хаоса, отказа Путину в дипломатической изоляции и тому подобное? А ничего», – заявил Портников.

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