Президенту Дональду Трампу ничего не удалось добиться в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, заметили ли вы, что в войне России против Украины вообще не многое изменилось. Единственное, что реально изменилось, о чем можно говорить, что Трамп прервал дипломатическую изоляцию Путина. Оказалось, что российский президент может быть партнером по переговорам для Соединенных Штатов…

А что изменилось? Российско-украинская война продолжается? Да. Российское наступление на украинские территории продолжается? Да. Российские бомбардировки украинских городов и поселков продолжаются… Удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на псевдо-перемирие, продолжаются. Перемирия на Черном море, как не было, так и нет, потому что Россия выдвинула условия для этого перемирия. Никакого 30-дневного перемирия на российско-украинском фронте нет, несмотря на обещания Трампа», – сказал пропагандист.