«Высаживаться не с чего» – офицер флота рассказал о проблемах военного кораблестроения

Стратегия развития военно-морского флота до 2050 года и строительство новых кораблей в ближайшие 10 лет позволят обновить ВМС, которые до сих пор использовали потенциал, заложенный в послевоенное время.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв, комментируя совещание у президента РФ по модернизации флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не просто примечательным, а знаковым можно считать сам факт проведения такого уровня совещания. К сожалению, у нас много принималось всякого рода документов: «Морская доктрина», «Основы военно-морской деятельности», кораблестроительные программы – они всегда существовали, существуют и всячески корректируются… Но положа руку на сердце, всё, что у нас было наработано, продемонстрировало свою неэффективность. Если дать краткую оценку, то российский флот на протяжении последних 35 лет плывёт без надутых парусов и чёткого курса. Вроде бы кормчий есть, и руль, и ветрила, но мы держимся на сталинском, кузнецовском, горшковском потенциале», – отметил он.

По словам эксперта, в течение 35 лет российский флот живёт на наследии послевоенных лет. Тогда как эффективная продолжительность жизни корабля в океанской зоне 20 лет. И на совещании у президента, прежде всего, обсуждалась реализация кораблестроительной программы.