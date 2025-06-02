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Однопартиец действующего президента Польши Анджея Дуды и кандидат от консервативно-националистической партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с небольшим перевесом одержал победу на состоявшихся вчера президентских выборах в Польше , которые рассматривались как выбор между проевропейским или националистическим курсом развития страны в духе Трампа, пишет британское издание The Telegraph.

По данным Национальной избирательной комиссии Польши, правый Навроцкий опередил кандидата правящей партии «Гражданский договор», либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского, набрав 50,89 процента голосов против 49,11 процента у его соперника.

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Издание называет случившееся «резким поворотом событий по сравнению с первоначальными данными, которые показывали преимущество либерального мэра Варшавы».

Победа Навроцкого стала большим разочарованием как либерально-проевропейского лагеря в самой Польше, так и наблюдавших за итогами выборов кругов в ЕС. Которым, с большим трудом, удалось удержать под контролем ситуацию в Румынии, не допустив прихода к власти ультраправого ревизиониста Джордже Симиона.

Интересно, что накануне, буквально вчера поздним вечером, польские и европейские СМИ праздновали победу Тшасковского, ссылаась на результаты экзит-полов, согласно которым тот победил с минимальным перевесом в 50,17% в одном случае и 50,3% в другом. Либеральный кандидат успел даже сам себя обьявить победителем – несмотря на то, что социологи указывали на погрешность результатов опросов в 2%.

Победа Тшасковского развязала бы руки правительству Дональда Туска в продвижении либеральных реформ, в том числе в вопросе абортов и прав сексуальных меньшинств на пути которых стоял действующий президент, консерватор Анджей Дуда.

Такой исход также успокоил бы либеральных лидеров в Брюсселе и во всей Европе и стал хорошей новостью для Украины — поскольку оппозиционный кандидат Навроцкий гораздо более скептически настроен к ЕС и Киеву.

Теперь же на улице ЕС и Украины- траур. Особенно это касается Киева, поскольку, буквально за день до выборов Дуда успел прогреметь в польских СМИ своим горячим спичем против героизации гитлеровских коллаборантов из ОУН и УПА , под которым подписывается и новый президент Навроцкий. Вот эти слова:

«Мы никогда не примем ваши законы, прославляющие преступников, ответственных за резню поляков, за геноцид, совершенный против поляков — Шухевичем и другими. Мы никогда не примем того, что вы считаете их героями. Мы никогда этого не признаем. Для нас они – обычные военные преступники, убийцы, геноцидники. И мы всегда будем так их называть. Мы этого никогда не примем. Это абсурдные ситуации, когда я приезжаю в Украину, и меня давят руку, благодарят людей, у которых на плече повязки в цветах бандеровского флага. И я говорю, что мы не можем этого принять. А они разводят руками: «О чем вы?»

Вместе с тем, не стоит переоценивать антиукраинские настроения Дуды. В целом, она ограничивалась критикой украинской политики исторической памяти. В других же вопросах он оставался на платформе поддержки Киева, включая и войну.

В частности, за несколько дней до окончания своей нынешней каденции он отметил главу ГУР Кирилла Буданова и его зама Вадима Скибицкого, одними из высших польских наград для иностранцев.

Буданову дали Золотой Офицерский Крест ордена «За заслуги перед Польшей», а Скибицкому – Кавалерский Крест того же ордена. Вручая награды от имени Дуды, заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша. отметил «чрезвычайную важность партнерства с Украиной в борьбе против российского агрессора и высоко оценил вклад украинского войска и военной разведки в коллективную безопасность континента».

Сменщик Дуды Навроцкий, напротив, в ходе предвыборной кампании критиковал Киев именно по актуальным политическим вопросам, включая войну и отсутствие перспектив членства Украины в НАТО. Более того, он наверняка запомнит, как Зеленский, приезжая с визитом в Варшаву, открыто агитировал за его конкурента, что вызвало скандал в польских СМИ.

Впрочем, пока сложно судить о его реальной политике на украинском направлении. Тем более, что Польша – парламентско-президентская республика, и Навроцкий будет ограничен идеологически чуждым ему правительством Туска.

Парламент имеет большую часть власти в Польше, но президент может наложить вето на законопроекты, поэтому за голосованием внимательно следят в соседней Украине , а также в России, США и по всему Европейскому союзу .

Оба кандидата согласились с необходимостью значительных расходов на оборону, как того требует Трамп от Европы, и продолжения поддержки Украины. Но есть нюансы. В то время как Тшасковский считает будущее членство Украины в НАТО необходимым для безопасности Польши, победивший Навроцкий недавно заявил, что если бы он был президентом, он бы не принимал Киев в Альянс из-за опасности втягивания в войну с Россией .

Нынешняя президентская гонка также привлекла внимание польской диаспоры, которой разрешено голосовать на президентских и парламентских выборах, и подавляющее большинство ее сторонников высказалось за либерала Тшасковского, за исключением поляков в США и Канаде, которые склонились в пользу Навроцкого.

С большой долей вероятности можно предположить, что победа на выборах польского «Вятровича» – бывшего главы польского «Института национальной памяти» – вновь оживит кулььурные и исторические войны между Польшей и Украиной. С польской стороны генератором инфоповодов станет президентская канцелярия.

Начало новому витку свар уже положено – не дожидаясь инаунурации Навроцкого. Польского «Вятровича» раскритиковал его украинский оригинал:

«Человеку, который поломал Музей Второй мировой войны в Гданьске и Институт национальной памяти Польши, его земляки доверили свое государство», – написал бывший глава украинского Института нацпамяти, комментируя итоги выборов в соседней стране.

В то же время, идея антироссийского «санитарного кордона» никуда не денется. А центр тяжести рабочих взаимоотношений Киева и Варшавы перетечет в правительство Туска.