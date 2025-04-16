ВСУ выжигают села в российском приграничье

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Украина продолжает атаковать российскую гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома.

Одним из наиболее пострадавших регионов в ходе ночного налета стала Брянская область.

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«Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье! За сегодняшний день только в селе Хоромное Климовского района в результате атак дронами-камикадзе сгорело 20 домов. Всего за день ВСУ совершены 53 атаки. В результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах: Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново также были повреждены жилые дома», – сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

По его словам, кроме того, в результате минометного обстрела повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия в селе Зерново Суземского района.

Как сообщило Минобороны РФ, за ночь было перехвачено и уничтожено 26 беспилотников: в Воронежской области – 9, Белгородской – 8, Курской – 4, Липецкой – 1, два в Крыму и один над столичным регионом.