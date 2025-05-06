ВСУ уже молятся на остановку по линии фронта и готовы отказаться от НАТО

Большое количество украинских военных согласится с тем, чтобы остановить боевые действия на нынешней линии фронта и отказаться от членства в НАТО, а количественный состав ВСУ все равно будет сокращен.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если говорить о реальности, я думаю, что для нас была бы достаточной победой, это остановка войны по линии разграничения. Я думаю, достаточно много людей и со стороны военных, и со стороны гражданских это бы поддержали, разграничение по линии. Естественно, речь не идет ни о какой отдаче в административных границах областей, которые они там в свою Конституцию записали. Речь абсолютно не должна и не может идти об официальном признании в временно оккупированных территорий», – сказал ВСУшник.

Пр этом он добавил, что речь не должна идти о глобальном сокращении численности войск украинской армии.