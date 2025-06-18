ВСУ несут огромные потери из-за политических метаний Зеленского
Обмен телами погибших солдат, которых за последние полгода провели немало, говорит о том, что потери ВСУ кратно выше российских.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Кулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В итоге 6060 тел ВСУшников мы передали, получили 78 тел наших героев.
И это, надо сказать, это же не первый обмен телами, который прошел в этом году. Они были и в январе, и в феврале. То есть больше 10 тысяч тел мы передали. Примерно в такой же пропорции. В январе было 757 тел в обмен получили 49. В марте – 909, в обмен получили 43 тела наших ребят.
Это, конечно, тоже говорит в какой-то мере о характере боевых действий. Конечно, они не отображают точно пропорцию потерь, но, тем не менее, есть объективные причины, почему у противника сегодня кратно выше потери, чем у нас», – сказал Кулько.
«Во-первых, это и средства огневого поражения, которые мы имеем, и бьем – и с помощью авиабомб, которые довольно точны. И изоляция поля боя с помощью дронов.
Ну и, конечно, это те полу-котлы, в которые Зеленский загоняет свои войска. Мы вот работали, присутствовали на линиях боевого соприкосновения, где была вот такая ситуация. Например, в Курской области, когда был первый котел в так называемой Ольговской роще, когда у противника уже не было никакого резона просто там находиться. Там просто роща, вокруг голые поля.
Не давали им никакого приказа на отход. Не давали ну просто никакой возможности оттуда выйти, и тем не менее ВСУ продолжали отправлять туда группы штурмовые. Мы видели, просто приезжали на точку, где 12 тел просто разом лежит, вот как отправили так и были уничтожены.
Из-за таких вот политических решений, которые совершенно никак не нужны с военной точки зрения, противник несет такие большие потери», – подытожил он.
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