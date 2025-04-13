Все зашло слишком далеко. Войну остановить все сложней – Бондаренко

Чем дольше будет длиться война между Россией и Украиной, тем больше будет появляться противников её прекращения.

Об этом в своём блоге заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что Украину использовали как наживку для России, но теперь все зашло слишком далеко.

«Создана своя индустрия вокруг войны. Создана серьезная партия войны, как глобально в мире, так и на Украине, так и в России. Есть серьезный бизнес на войне. И это не только проблема производства оружия или же торговли оружием. Это и большое количество людей, я могу говорить вот по Украине, это вот те же, например, люди, которые работают ТЦК, в ВЛК и так далее. То есть люди, которые сегодня работают именно на обеспечение войны», – сказал Бондаренко.

По его словам, есть проблема вдов и сирот, которые жаждут мести.