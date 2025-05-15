Все уже договорено между Россией и США, Киеву продиктуют условия – украинский эксперт

Все нюансы переговоров в Стамбуле уже проговорены между США и Россией и абсолютно не зависят от визита президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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