Все уже договорено между Россией и США, Киеву продиктуют условия – украинский эксперт
Все нюансы переговоров в Стамбуле уже проговорены между США и Россией и абсолютно не зависят от визита президента РФ Владимира Путина.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос, приедет Путин или не приедет, это вопрос абсолютно второй, третий и так далее. И в Вашингтоне это тоже чудесно понимают, что на самом деле приезд Путина, как и приезд Зеленского, это необязательное условие для того, чтобы договариваться о мире. Должны приехать в первую очередь те, кому будет поручено вести переговоры. Должны приехать специалисты в той или иной сфере, должны приехать переговорщики. Когда они наработают конкретные наработки, тогда уже можно подключать к этому процессу президентов, когда на завершающем этапе фактически своими подписями или рукопожатием они завершают определенный переговорный процесс. В Вашингтоне это тоже хорошо знают…
Трамп считает, что раз он сейчас на Ближнем Востоке, то вполне возможно можно было бы встретиться, организовать встречу и Путина с Зеленским. Чудесно понимает также Трамп, что основные переговоры ведутся не между Украиной и Россией, а основные переговоры ведутся между Москвой и Вашингтоном. Что там уже существует определенная договорная рамка и когда Путин говорит о том, что у нас нет никаких условий, это значит, что все условия уже согласованы с Вашингтоном, и Вашингтон будет говорить и диктовать условия Киеву. Это все тоже абсолютно понятно, и когда Уиткофф говорит какую-то конкретику, это значит, что это конкретика уже проговорена с Россией», – заявил Бондаренко.
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