«Все идет, как надо»: Матвейчев не понимает, зачем менять стратегию СВО

Анатолий Лапин.  
02.06.2025 11:41
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Экономика России, несмотря на санкции, продолжает расти, чего не скажешь о членах западного сообщества, которые, наоборот, демонстрируют спад.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономика России, несмотря на санкции, продолжает расти, чего не скажешь о членах западного сообщества,...

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«Важно то что опять-таки Запад, причем коллективный, там можно брать Европу, Германия – так называемый локомотив Европы, падение экономическое, но даже у Америки по первому кварталу ее липовый фальсифицированный ВВП весь состоящий из дутых цифр, этой так называемой капитализации Apple, да, мифической, из фондовых рынков, из сферы услуг и прочие эти дребедени, которые они продают за то, что у них это ВВП. Даже у них сейчас ноль. Когда такое было?

Уж всегда под свой экономический рост они всегда что-нибудь да подкачивали накачивали подзанимали, продавали и так далее. И тут уже даже это не вытягивает, то есть весь коллективный Запад целиком становится слабее, а мы сильнее. И зачем менять стратегию, если все идет по-твоему?  Путин занимается удушением их, изматыванием и изнурением, иногда давая им надежду.

Значит и нужно продолжать также, потому что, если тебе стратегия приносит плюсы, очки – не сразу огромный выигрыш, постепенно очки идут тебе, а у противника минусуются, то не надо менять стратегию. Если все идет хорошо, пускай оно так и идет», – заявил Матвейчев.

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