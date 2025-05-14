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За последнее время российские войска добились существенного прогресса в районе Красноармейска (Покровска).

Особенно это заметно к востоку от города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, вчера к югу от входящего в Красноармейскую агломерацию города Димитров (Мирноград) появились кадры российского флага над Малиновкой (Ульяновкой), находящейся на трассе, связываемой агломерацию с Константиновкой. Освободили это важное село бойцы 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса ВС РФ.

Примечательно, что несколько месяцев назад столь глубоко продвинуться русским не удалось, в отличие от правого фланга в районе Котлино – Удачное. Но тогда на этом участке ВСУ удалось ценой неимоверных усилий и переброски резервов остановить продвижение ВС РФ. Но в итоге, измотанные боями на юге и юго-западе, ВСУ пропустили удар на восточном фланге. Кроме Малиновки, от оккупантов освобождена и Миролюбовка.

Воюющий на этом направлении ВСУшник с позывным «Мучной» подтверждает, что Малиновка потеряна.