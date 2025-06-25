Время укрытий ушло, нужны бомбоубежища под каждым домом – эксперт по безопасности
Из ракетного удара ВСУ по Учкуевке, который произошел год назад и привел к гибели четырех человек, не извлечен главный урок – обеспечение безопасности граждан должно превалировать над коммерческой целесообразностью, особенно при реализации масштабных строительных проектов.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю (укрытия) временной мерой. С учетом происходящего, текущей ситуации в стране и в мире, необходимо начинать системную работу, а не только о ней говорить», – отметил эксперт.
По его словам, временные укрытия в Севастополе помогают в случае атаки БПЛА либо угрозы разлета осколков ракет. Но комплексно вопрос безопасности они не решают.
«Укрытие – это временное сооружение. И если, не дай Бог, всё-таки происходит что-то более серьезное, то всё-таки используется бомбоубежище. Это иные сооружения, к ним предъявляют определённые требования и по количеству людей, и по своему оснащению. Из оставшихся ещё с советских времён часть просто не могут выполнять свою функцию, поскольку раньше это никому было не надо. Но как вернуть все на свои места?
Надо делать достаточно быстро – менять сам подход к вопросу безопасности и менять градостроительную политику. У нас застройка идёт сумасшедшими темпами, надо не надо, давайте все застроим. А о безопасности думаете, когда строите?
У нас строятся кварталы – машины негде поставить, потому что парковки нет. Но если строится многоэтажный дом, значит, должна быть под домом парковка, которую можно использовать как бомбоубежище. Тогда надо вносить изменения в градостроительные нормы, что для жилого квартала должно строиться бомбоубежище, укрытие, и оно должно быть доступно, когда это необходимо», – подчеркнул Кашканов.
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