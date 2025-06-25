Время укрытий ушло, нужны бомбоубежища под каждым домом – эксперт по безопасности

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Из ракетного удара ВСУ по Учкуевке, который произошел год назад и привел к гибели четырех человек, не извлечен главный урок – обеспечение безопасности граждан должно превалировать над коммерческой целесообразностью, особенно при реализации масштабных строительных проектов.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю (укрытия) временной мерой. С учетом происходящего, текущей ситуации в стране и в мире, необходимо начинать системную работу, а не только о ней говорить», – отметил эксперт.

По его словам, временные укрытия в Севастополе помогают в случае атаки БПЛА либо угрозы разлета осколков ракет. Но комплексно вопрос безопасности они не решают.