Война на Ближнем востоке возвращает России ее цивилизационную роль – Дроздов

Анатолий Лапин.  
23.06.2025 14:23
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия


России выгодна вона на Ближнем Востоке якобы потому, что через нее она возвращает свою цивилизационную роль – быть мостом между Востоком и Западом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России выгодна вона на Ближнем Востоке якобы потому, что через нее она возвращает свою...

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«Врагу сама в руки идет эта роль медиатора. Потому что Путин, законтаченный, у него впервые за четыре года появился такой, знаете ли, почетный пост медиатора между мирами. Он от имени мира зла может говорить на равных с миром западных демократий, враждебных как бы, и одновременно быть посередине. Если брать цивилизационный выбор, это возвращение России в свою стихию.

Потому что для Востока Россия всегда была воротами в Запад и через Россию Казахстан, Ближний Восток, Центральная Азия и все заглядывали западный мир. Для западного мира Россия как глобальное пограничье и окно в восточный мир. Это возвращение цивилизационной роли», – заявил Дроздов.

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