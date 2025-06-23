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России выгодна вона на Ближнем Востоке якобы потому, что через нее она возвращает свою цивилизационную роль – быть мостом между Востоком и Западом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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