Во Франции задумали устроить информационную блокаду ПМР

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Европейские политики будут законодательно запрещать распространение «пророссийского» и прочего неугодного им контента.

Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявил французский министр-делегат по европейским делам Бенджамин Хаддад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно быть очень устойчивыми к информационной войне. У нас есть инструменты на европейском уровне, такие как закон о цифровом пространстве, который позволяет оказывать давление на платформы, чтобы они модерировали контент, боролись с дезинформацией, обеспечивали полную прозрачность алгоритмов и противодействовали любым манипуляциям со стороны враждебных игроков. Поэтому нам нужно использовать эти инструменты, чтобы обеспечить свободное, открытое демократическое пространство, которое не будет подвергается захвату или манипуляциям со стороны враждебных внешних игроков», – вещал французский министр.

Он подчеркнул, что таким образом можно устроить информационную блокаду Приднестровья.