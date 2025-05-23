Во Франции задумали устроить информационную блокаду ПМР

Константин Серпилин.  
23.05.2025 16:59
  (Мск) , Бухарест
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Дзен, ЕС, Молдова, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, СМИ, Украина, Франция


Европейские политики будут законодательно запрещать распространение «пророссийского» и прочего неугодного им контента.

Об этом на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии заявил французский министр-делегат по европейским делам Бенджамин Хаддад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики будут законодательно запрещать распространение «пророссийского» и прочего неугодного им контента. Об этом...

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«Нам нужно быть очень устойчивыми к информационной войне.

У нас есть инструменты на европейском уровне, такие как закон о цифровом пространстве, который позволяет оказывать давление на платформы, чтобы они модерировали контент, боролись с дезинформацией, обеспечивали полную прозрачность алгоритмов и противодействовали любым манипуляциям со стороны враждебных игроков.

Поэтому нам нужно использовать эти инструменты, чтобы обеспечить свободное, открытое демократическое пространство, которое не будет подвергается захвату или манипуляциям со стороны враждебных внешних игроков», – вещал французский министр.

Он подчеркнул, что таким образом можно устроить информационную блокаду Приднестровья.

«Также это может помочь странам на пути к энергетической независимости и реформам. Я имею в виду, в частности, Молдову. Я активно работаю со своими коллегами на европейском уровне, чтобы поддержать Молдову.

Мы видим усилия, которые прилагает президент Майя Санду для проведения демократических и европейских реформ. Я думаю, что это очень смелые шаги. Работа, которую Европейский Союз проводит для урегулирования ситуации в Приднестровье и для продвижения реформ, очень важна», – добавил лягушатник.

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