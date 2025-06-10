Власти США могут заставить любого разработчика шпионить за пользователями – Дуров

Анатолий Лапин.  
10.06.2025 08:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Кибервойна, Россия, США, Технологии


Власти США могут заставить любого разработчика внедрить в программу уязвимость, которая будет получать конфиденциальные данные о пользователе без его ведома.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил основатель Telegram Павел Дуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти США могут заставить любого разработчика внедрить в программу уязвимость, которая будет получать конфиденциальные...

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«Что интересно, в США есть процедура, которая позволяет правительству фактически заставить инженера в любой техкомпании внедрить бэкдор и молчать об этом, используя процедуру под названием приказ о неразглашении. И есть юрпроцедуры, если расскажете боссу, попадете в тюрьму. Приказ о неразглашении. Такое существует. Это было в США.  Я не критикую. Но, это одна из причин, почему я не переехал в США со своей командой

Я провёл обширный юридический анализ, спросил своих юристов, американских, что это за штука, приказ о неразглашении, объяснили, как он работает и может быть применён. Решили, что это, возможно, не лучшее место для платформы конфиденциальности», – заявил Дуров.

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