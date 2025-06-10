Власти США могут заставить любого разработчика шпионить за пользователями – Дуров

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Власти США могут заставить любого разработчика внедрить в программу уязвимость, которая будет получать конфиденциальные данные о пользователе без его ведома.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил основатель Telegram Павел Дуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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