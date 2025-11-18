Украина – несостоявшееся государство. Об этом на канале «Инфоцелина» заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Украины крайне прискорбное будущее. Украина как государство не состоялась – по вине украинских националистов, которые взялись на территории многонациональной Украины строить моноэтническое государство.

И вслед за сначала внутренним конфликтом, затем уже межгосударственным конфликтом, Украина потеряла способность развиваться в качестве суверенного и самодостаточного государства.

Украина как экономика недееспособна, она живет в долг. Хотел бы напомнить, что из тех колоссальных ресурсов, которые уже пришли на Украину с Запада, примерно одна треть – безвозмездные вливания, а две трети – это кредиты, которые придется выплачивать», – сказал Косачев.