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В случае начала крупного наступления армии России ВСУ будет нечем ответить и сдержать ВС РФ.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной военный США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что делает армия России – это небольшие операции, в которых участвовали отдельные люди, отряды, взводы, иногда роты. Я ни разу не видел, чтобы русские наступали крупными силами. Все их успехи связаны с постепенным продвижением вперед. Мифические «мясные волны», о которых всегда говорили на Западе, чтобы выставить Россию в плохом свете, на самом деле не происходит. Они никогда не происходили. Это выдумка Запада, чтобы выставить Россию в плохом свете», – сказал Дэвис.