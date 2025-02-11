Ветеран армии США: Рассказы о российских «мясных штурмах» – ложь
В случае начала крупного наступления армии России ВСУ будет нечем ответить и сдержать ВС РФ.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной военный США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что делает армия России – это небольшие операции, в которых участвовали отдельные люди, отряды, взводы, иногда роты. Я ни разу не видел, чтобы русские наступали крупными силами.
Все их успехи связаны с постепенным продвижением вперед. Мифические «мясные волны», о которых всегда говорили на Западе, чтобы выставить Россию в плохом свете, на самом деле не происходит. Они никогда не происходили. Это выдумка Запада, чтобы выставить Россию в плохом свете», – сказал Дэвис.
«Но если посмотреть на то, как русские ведут боевые действия, то они действительно действуют небольшими подразделениями. Если бы они вдруг собрали большое количество солдат, батальоны, бригады или дивизии, как предполагает Зеленский, я очень сомневаюсь, что украинская сторона смогла бы этому противостоять. Если бы русские начали концентрированное наступление на определенном участке фронта, то у Украины почти не было бы шансов предотвратить прорыв.
Мы точно знаем, что у украинской стороны нет оборонительных рубежей. У них недостаточно людей. И у них нет миллионов мин», – подытожил эксперт.
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