«Вам жить с русскими тысячи лет»: Джеффри Сакс призвал ЕС мириться с Москвой

Слова о том, что вслед за Украиной Россия попытается установить контроль над Европой – это бред для детей.

Об этом, выступая перед членами Европарламента, заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире американский экономист профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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