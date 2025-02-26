«Вам жить с русскими тысячи лет»: Джеффри Сакс призвал ЕС мириться с Москвой
Слова о том, что вслед за Украиной Россия попытается установить контроль над Европой – это бред для детей.
Об этом, выступая перед членами Европарламента, заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире американский экономист профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У России не было никаких территориальных интересов или планов в отношении Украины. Я знаю, я был там в те годы. Россия вела переговоры о 25-летней аренде Севастополя до 2042 года, вот и все. Ни о Крыме, ни о Донбассе – ничего такого. Идея о том, что Путин восстанавливает Российскую империю, – это детская пропаганда. Извините, если кто-то разбирается в истории, то это детский лепет, детская болтовня, похоже, работает лучше, чем взрослая. Так что никаких планов…
Нужно разговаривать с другой стороной и искать способ договориться. Россия не собирается вторгаться в Европу. Это главное. Она может дойти до реки Днепр, но она не собирается вторгаться в Европу. Главной проблемой для России были США, потому что Россия как крупная держава и самая большая ядерная держава в мире с самого начала была глубоко обеспокоена однополярностью США. Теперь, когда это, похоже, подходит к концу, Европа должна напрямую вести переговоры с Россией, потому что Соединенные Штаты быстро потеряют интерес. А вам с Россией жить еще не одну тысячу лет», – заявил Сакс.
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