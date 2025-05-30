Ваффен-USAID против Трампа: как «американские качели» стали бумерангом для украинских грантоедов

Скандал с вовлечением первых лиц США, в который с разбегу вляпались украинские грантоеды из финансировавшегося разогнанным USAID интернет-изданием «Тексты» стал отличной иллюстрацией к известной истине о том, что слово – не воробей. И прежде чем что либо писать, следует несколько раз подумать о том, «как слово наше отзовется», не прилетит ли оно по самим говорунам бумерангом.

История, о которой пойдет речь ниже, уходит своими корнями в лето минувшего года – горячую пору американской предвыборной кампании, когда Трамп уже выиграл республиканские праймериз, но еще не было известно, кто из демократов сойдется с ним в финальном поединке в ноябре.

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И вот, в это самое время в далекой Украине в одном из малоизвестных даже украинской аудитории грантовых изданий Texty.org.ua выходит объемный материал-расследование аж четырех авторов, посвященное американским предвыборным раскладам.

Не буду пересказывать тут подробно огромный лонгрид почти на 25 тысяч знаков, под названием «Американские качели», скажу коротко: в этом, замаскированном под расследование, доносе, авторы претендовали на раскрытие целого масштабного заговора в Америке, объединившего за «деньги Москвы» широченный спектр политиков, лидеров мнений и общественников – от коммунистов до трампистов, которые виноваты в том, что «агитировали за прекращение помощи Украине».

К своему опусу авторы-грантоеды приложили черный список из 388 лиц и 76 «антиукраинских» лиц организаций, среди которых 116 членов Палаты представителей и 21 сенатор, все из которых являются республиканцами.

Причем упор делается на привычном для этой, привычной к «отмене» оппонентов публики, шельмовании довольно влиятельного в американском политикусме и экспертной среде сегмента персон и организаций, значительная часть которых тогда поддерживала Трампа, а после его победы перекочевала в Белый дом, Госдеп и другие властные структуры США.

Все они, в частности выполнявший роль кузницы идей для MAGA журнал «Американский консерватор» (The American Conservative), одним из учредителей которого является близкий к трампизму, хотя и часто критикующий его справа видный идеолог изоляционизма и палеоконсерватизма Пэт Бьюкенен.

Аналогичные обвинения получили сенаторы Тед Круз, Тим Скотт, губернатор Флориды Рон Десантис, такие трампистские группы, как «Отряд» и движение MAGA.

И вот этот-то синк-танк украинские бойцы из украинского Ваффен-USAID всей редакцией зачислили в «агенты Москвы», продвигающих «кремлевские нарративы». Соль в том, что в этом журнале как раз в то время публиковался будущий вице-президент Вэнс, которого киевская публика, понятно, в расчет не брала. И, как потом оказалось, очень даже зря.

В принципе, почему такой текст вышел именно тогда и именно на Украине, понятно. Адресован он был отнюдь не украинской аудитории, которой все эти американские хитросплетения в основном до лампочки а фамилии большинства фигурантов не говорили примерно ни о чем.

Как сказали бы профессионалы пиара, цель публикации состояла в создании ссылочной базы, которую бы потом раздергивали на цитаты с гиперссылками уже серьезные американские мейнстримовые СМИ, активно работавшие в ту пору против Трампа. Такими методами обычно и создают видимость «беспристрастного источника» – вроде бы не мы это придумали, а за что купили, за то и продаем.

Другое дело, что, влезая в эту историю, украинские грантоеды, очевидно, совсем не думали о последствиях. Ну, или думали совсем другим местом. Ведь у украинцев уже были свои поучительные Case study на тему, почему нельзя встревать в американские предвыборные разборки. Как говорится, «Не влезай, убьет!».

Это и история с Манафортом и «Амбарной книгой Партии регионов» в 2016-2017 годах. Это и попытки Коломойского торговаться с адвокатом Трампа Джулиани за компромат на Байдена и его сына Хантера в 2019-м, в самый разгар попытки импичмента Трампу.

Но, как оказалось, все эти уроки пошли по разряду невыученных. Зато украинское вмешательство в американские выборы, в отличие от мифического российского, оказалось реальностью, а не выдумкой падких на конспирологию журналистов.

Как мы теперь уже знаем, попытка очернить Трампа через имиджевый удар по его симпатизантам из числа лидеров мнений, вышла откровенно кривой и успеха не имела. Тем не менее, история с заказным украинским «расследованием» не канула в Лету и не поросла быльем. Часть упомянутый в тексте «Текстов» персонажей оказались злыми и с хорошей памятью.

Уже в прошлом году, сразу по горячим следам, упомянутый в украинском доносе Вэнс и конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, едва не ставший при Трампе генпрокурором США, потребовали от тогдашнего госсекретаря Блинкена дать информацию о том, что это за украинская НКО такая, публикующая черные списки американцев, помеченных как «трамписты и коммунисты» за их несогласие с предоставлением дополнительных средств США Украине, Уж не за деньги ли американских налогоплательщиков этот пир духа?

Довольно быстро был деанонимизирован учредитель «Текстов» – некий украинский грантоед Анатолий Бондаренко.

«6 июня 2024 года украинская корпорация Texty.org.ua опубликовала в сети статью под названием «Американские горки: от трампистов до коммунистов. Силы в США, препятствующие оказанию помощи Украине, и как они это делают», — писали в своем письме Блинкену возмущенные законодатели.

«Заголовок этой статьи переоценивает продукт: это по сути слабая статья, в основном предлог, чтобы очернить большую группу американцев, которые скептически относятся к помощи Украине в той или иной форме. Это транслируется как часть скоординированной медиастратегии, которая имеет все признаки операции по оказанию влияния, направленной на США», — продолжили законодатели, назвав имена, подробно описанные в статье, «списком врагов».

Вэнс и Гетц потребовали от тогдашнего Госдепа опубличить информацию, включая любые соглашения о грантах, которые Государственный департамент заключил с украинскими НКО.

«Если бы это было просто какое-то случайное новостное издание в иностранном государстве, такой хит был бы легко проигнорирован», — написали законодатели.

Однако Бондаренко, основатель Texty.org.ua, «указан на веб-сайте правительства США как грантополучатель, поддерживаемый Государственным департаментом США и Бюро по вопросам образования и культуры».

«Он руководит командой из 7 человек и отвечает за часть журналистики данных в редакции, где четыре человека одновременно работают дизайнерами, программистами и журналистами. Команда работает над проектами о коррупции, образовании, здравоохранении, новостях, городской среде, государственных закупках и специализируется на повествовании с использованием методов визуализации данных. Анатолий имеет степень магистра в области инженерии», — говорится о Бондаренко на сайте правительства США.

В конечном итоге, группа подписантов потребовала от байденовского Госдепа объявить НКО, издающее на американские гранты Texty.org.ua, «террористической организацией».

Не менее экспрессивно отреагировал на украинские обвинения и сенатор Рон Пол, опубликовавший большой материал об этом на сайте возглавляемого им «Института Рона Пола. Аналогичные твиты публиковал и Илон Маск. А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поднимала этот вопрос с трибуны Конгресса.

Как мы знаем, администрация Байдена «положила с прибором» на все эти требования сторонников Трампа, а потом и вовсе стало казаться, что все это – дело прошлого. Вплоть до того дня, когда Трамп подписал исторический указ о разгоне USAID, а затем уже новый Госдеп отменил 80 % грантов, включая и большинство украинских.

Среди тех, кто в одночасье лишился кормушки и был вынужден, плача, пойти к читателям с шляпой за донатами, оказались и неосторожно укусившие руку дающую «Тексты». Вот так, выпущенный из Киева бумеранг, пролетев через океан, вернулся обратно, больно ударив по тем, кто его выпустил.

Ну и самое смешное в этой истории. Никто бы спустя год и не вспоминал этот позор украинских грантоедлв, если бы те же самые «Тексты» не пустившись, после потери финансирования из США, во все тяжкие, не тиснули очередной донос – и снова в привычном формате «расследования» – о том, как и на чем зарабатывает близкая нынче к банковой харьковская медиа-франшиза под известным интернет-пользователям далеко за пределами Украины брендом «Труха». Как водится – с явками, паролями и показательными кейсами.

Неизвестно, кто выступил заказчиком в этот раз, но итог превзошел сам себя: обиженная «Труха» выставила на свет Божий нестиранное еще с прошлого года грантоедское грязное белье с вполне читаемым злорадным подтекстом. В этой истории обе высокие сражающиеся стороны были хороши и никого не жалко. Но вышло эффектно: одна помойка прилюдно «утопила» другую.