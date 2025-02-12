В ВСУ жалуются, что часть могилизованных умудряется сбегать по нескольку раз
Многие насильственно мобилизованные всушники сбегают из армии, «подставляя» воюющих нацистов.
Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Очень хочется, чтобы было больше добровольцев. Я понимаю, что мы не перекроем мобилизацию полностью, но очень бы хотелось, чтобы таких людей было больше.
Ну, честно, какой смысл в воине, которого затащили в бусик, там, привезли, и он думает о том, как сбежать с первого дня? Он сбежит. И он подставит окружающих. Это большая беда», – рассуждал Сазонов.
Он подчеркнул, что бегут многие, а некоторые умудряются и не по одному разу.
«У нас вроде немного, потому что у нас рота воюет достаточно давно, уже все друг к другу привыкли.
Был один, он два раза убегал, два раза его ловила ВСП, возвращала нам, два раза его брали обратно и без последствий, чтобы он не терял ни УБД, ни выплаты. Но он все-таки удрал опять. Ну, не хочет человек воевать, что ты с него возьмешь.
Многие уходят, приличный процент дезертиров, которые говорят, что просто хотят перевестись в другую бригаду какую-то. И такой вариант отрабатывают, потому что так перевестись не получается», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: