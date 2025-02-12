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Многие насильственно мобилизованные всушники сбегают из армии, «подставляя» воюющих нацистов.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень хочется, чтобы было больше добровольцев. Я понимаю, что мы не перекроем мобилизацию полностью, но очень бы хотелось, чтобы таких людей было больше. Ну, честно, какой смысл в воине, которого затащили в бусик, там, привезли, и он думает о том, как сбежать с первого дня? Он сбежит. И он подставит окружающих. Это большая беда», – рассуждал Сазонов.

Он подчеркнул, что бегут многие, а некоторые умудряются и не по одному разу.