В святой праздник сербские майданщики планируют штурм ведомств и телеканалов

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Сербские спецслужбы задержали шестерых активистов «студенческих» протестов, которым предъявили обвинения подготовке свержения конституционного строя.

На 28 июня – Видовдан, святой праздник для всех сербов, местные майданщики готовят крупную акцию протеста, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты лояльных правящему режиму Сербии СМИ – ТВ «Информер», Пинк ТВ, ТВ «Права», ТВ «Хэппи», Б92 и «Студио Б» выдали в эфиры записи скрытыми камерами, которые зафиксировали, как сербские майданщики планировали акции насилия на Видовдан – День Святого Вита, в который сербы традиционно чтут память Битвы на Косовом поле.

Они обсуждали нападения на ведомства, офисы СМИ, полицейских и «Чациленд» – лагерь Антимайдана в Пионерском парке. Причём делать это они планировали с применением огнестрельного оружия.

«15-го [марта] было много людей, я привел почти всю западную Сербию. Я ношу этот мегафон, и каждый второй говорил мне: «Брат, мы не вернемся домой, пока не уничтожим их». В тот день люди были разочарованы, они даже не были организованы, крови было бы по колено…. Я думаю, что что-то произойдет, но 15-го будет намного меньше людей. Я бы просто повел их на (телеканал) РТС, одна группа к правительству, другая к (редакции) «Информера», буквально, чтобы разорвать их на куски. И, смотрите, даже ветераны готовы, чтобы зайти внутрь и атаковать», – говорил на видео один из майданщиков.

По итогу спецлужбами были задержаны экс-председатель Военного профсоюза Новица Антич, отставной прапорщик Видан Коляич, депутат скупщины Кралево Иван Матович, экс-сотрудник полиции Срджан Гайович и некий студент Стефан Томич.

Кроме того, были опубликованы записи рукописных планов майданщиков, которые планировали «посеять управляемый хаос». С этой целью они давали своим сторонникам снимать желтые автомобильные жилеты, чтобы сливаться с толпой, блокировать движение на автострадах, двигаясь со скоростью 20 км в час, организовывать фальшивые поломки машин и дорожные работы, массово снимать деньги с банковских счетов, заваливать электронные почты учреждений письмами, организовать хакерские атаки на лояльные СМИ, не оплачивать коммунальные счета.