Обещания утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского отдать США украинские ископаемые не имеют никакого смысла.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной военный США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не хочет смотреть правде в глаза. Его слова не имеют значения. Он может сколько угодно обещать Трампу триллионы долларов, но у него нет возможности их дать. Я имею в виду, что большая часть этих триллионов уже находится под контролем России. Подавляющее большинство если считать в процентах », – сказал Дэвис.

Он подчеркнул, что даже если США доберутся до каких-то месторождений, развивать их будет сложно и дорого.

«И кстати, есть огромная проблема с тем, чтобы их вообще получить и сделать это экономически выгодным. Понадобится несколько лет, а может и десятилетий, чтобы получить что-то масштабное, что будет выгодно в финансовом плане.

Но даже эта теоретическая часть сейчас в основном находится под контролем России. И если бы Трамп захотел, он не мог бы просто взять и забрать их, Путин не стал бы обсуждать это и говорить: Да, конечно, можете забирать. Он знает, чего хочет, и если он этого не получит, Россия может игнорировать все, что говорит Трамп, и двигаться дальше. Это просто реальность», – резюмировал полковник.