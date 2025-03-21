В случае свержения султана Эрдогана есть риск получить турецкого Зеленского

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В Турции развернулись протесты против режима Таипа Эрдогана. Толчком послужили аресты популярного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и более сотни его соратников.

Они были обвинены в «руководстве преступной организацией», «вымогательстве», «взяточничестве», «фальсификации тендера» и даже «пособничестве террористической организации Рабочей партии Курдистана РПК/КСК».

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Власти еще и добились от руководства вузов аннулирования дипломов Имамоглу о получении высшего образования, что полностью закрывает для него возможность баллотироваться на пост президента.

После арестов, как и ожидалось, оппозиция немедленно приступила к акциям протеста, обвиняя власть в «репрессиях». Студенты первыми вышли на митинги в Стамбуле, Анкаре и Измире. Повторялись методички цветных революций – например, призыв «Кто не скачет тот Тайип!».

Эпицентром протестов стала захваченная протестующими мэрия Стамбула, где и концентрируются сейчас все радикальные группы.

Власть действовала на опережение, запретив проведение собраний. Перекрыты центральные станции метро в Стамбуле и Анкаре, соцсети периодически глушатся. На Эрдогана работают и дни весеннего праздника Nevruz Bayramı – выходные в стране.

Полиция старается не разгонять митинги, даже в ситуации их официального запрета и пока приказа на штурм мэрии Стамбула (Сарачхане) им так и не дали.

Самый крупный митинг оппозиция планирует провести лишь в понедельник 24 марта. До этого власти в СМИ разоблачают коррупцию Имамоглу.

Эрдоган демонстрирует спокойствие, рассчитывая, что спецслужбы и армия поддержат правящую партию. Ее цель – убрать контроль оппозиции над крупнейшим мегаполисом страны. Эрдоган неоднократно утверждал: «кто взял Стамбул, тот возьмет вскоре всю страну».

Но ситуация в стране остаётся напряжённой. События разворачиваются на фоне ускоряющейся инфляции и дальнейшего обесценивания национальной валюты. Понятно, что частично это было спровоцировано частью правящего класса Турции. Мы имеем дело с настоящим расколом в среде турецкой буржуазии.

Оппозиция стремится обострить протестные настроения. Сделать из Имамоглу мученика и икону сопротивления. И тут может сработать нарастающее недовольство народа проводимыми правительством и властями на местах антисоциальными реформами, хотя экономические программы ПСР и НРП практически ничем не отличаются.

Многое будет зависеть от продолжительности и массовости протестов. Если части правящего класса удастся своими финансовыми и информационными рычагами при поддержке Евросоюза сохранить накал выступлений и вовлечь в них трудящихся и крупнейшие профсоюзы страны, применяя методику цветных революций, то ситуация может действительно выйти из-под контроля Анкары.

Какие последствия для России?

Сразу бросается в глаза обстоятельство: практически вся оппозиция ориентируется однозначно на Запад и ЕС. Внутри правящей СРП хотя бы есть фракция, ратующая за активное сближение с Россией и Китаем.

Да, после президентских выборов политика СРП стала более прозападной. Но турецкий майдан чреват обнулением всех достигнутых ранее Москвой с Анкарой договорённостей, в том числе и в энергетической сфере. Плюс после поражения Украины у Запада сохраняется жгучее желание втянуть Турцию с её второй по численности армией в НАТО в прямой конфликт с Россией.

Не надо забывать, что кроме надёжной территории по транспортировке российского газа, Турция при Эрдогане не осуществила ревизию договоров о проливах.

Конечно, мы не питаем иллюзий в отношении неоосманистской верхушки, которая ведёт многовекторную политику. Но в случае смены режима ситуация может только ухудшится, и вместо националистического и неосманистского Эрдогана, примеряющего еще и корону султана всех правоверных, существует риск получить местного турецкого Зеленского со всеми вытекающими.

Да, во многом процессы «тюркской интеграции» ослабнут, но есть огромная угроза взрыва всего региона, тогда как ЕС, Израиль и США получат после «цветной революции» открытый выход уже к границам с Ираном и с Южным Кавказом. Поэтому сохранение статуса-кво для России предпочтительнее.