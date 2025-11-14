Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Летнее наступление российской армии плавно перетекло в осеннее и, если так продолжится, то уже весной ВС РФ начнут битву за оставшиеся ключевые города на Донбасса – Славянск и Краматорск. Их падение будет означать, что Россия полностью освободит регион.

Об этом в эфире телеканала ZDFheute Nachrichten заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Райснер отмечает, что ВС РФ «продвигаются вперед медленно, но неуклонно».