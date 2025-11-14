В следующем году Украина потеряет остатки Донбасса, – австрийский полковник

Анатолий Лапин.  
14.11.2025 11:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 92
 
Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Летнее наступление российской армии плавно перетекло в осеннее и, если так продолжится, то уже весной ВС РФ начнут битву за оставшиеся ключевые города на Донбасса – Славянск и Краматорск. Их падение будет означать, что Россия полностью освободит регион.

Об этом в эфире телеканала ZDFheute Nachrichten заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Райснер отмечает, что ВС РФ «продвигаются вперед медленно, но неуклонно».

«Россия сейчас используют десятикратное превосходство над украинцами… Русские начали переходить практически из летнего наступления в зимнее наступление, прерванное коротким периодом распутицы. Мы видим, что они завоевывают свое пространство. И если это будет продолжаться, то, конечно, есть хорошие предпосылки для начала следующего наступления весной, которое, возможно, уже угрожает таким городам, как Славянск и Краматорск, которые, в принципе, являются основными центрами Донбасса, и которые, возможно, будут потеряны. И тогда Россия достигла бы этой цели к следующему году.

Это реально, это будет зависеть от самых разных факторов, в первую очередь от поддержки Украины. Если поддержка Украины ослабнет, то, конечно, эти переменные изменятся в ущерб Украине, и это будет видно на поле боя», – заявил Райснер.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить