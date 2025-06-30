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Программа России для урегулирования конфликта на Украине предусматривает остановку обучения украинских военных за рубежом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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По его словам, прекращение таких программ послужит демонстрацией стремления урегулировать украинский конфликт.

«Всеобъемлющая программа предложена российской стороной и, безусловно, участие или соучастие других стран является ключевым моментом, который должен быть остановлен в любом виде. И в виде поставок вооружений и обучения украинских боевиков в том числе. Всё это — прямое соучастие в конфликте. Демонстрация стремления его урегулировать — прекращение этих программ», – сказал Мирошник «Известиям».

Похожего мнения придерживается и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Любое содействие Украине для продолжения ею боевых действий и подготовки террористических операций абсолютно точно не содействует урегулированию конфликта и представляет собой враждебные действия по отношению к России. Именно так мы их классифицируем», – подчеркнул Косачев.

В свою очередь проректор проректор Дипломатической академии Олег Карпович говорит, что задачу по демилитаризации и нейтрализации Украины никто не отменял.