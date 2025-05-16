В Раде запричитали: Люди бегут на новые территории России!

Многие украинские беженцы получают издевательски малую поддержку от государства, или не получают вовсе, из-за чего ищут возможности вернуться на новые территории России.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Сергей Вельможный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос, который беспокоит всех людей, потерявших собственные дома. Большинство из них не получают социальных пособий, несмотря на то, что потеряли всё. Люди надеются только на себя.

Такая ситуация заставляет людей либо выезжать за границу, либо возвращаться в оккупацию.

Поэтому хочу спросить планируется ли расширение количества переселенцев, которым будет выплачиваться ежемесячное пособие, запланированы ли единовременные социальные выплаты для семей переселенцев, такие как зимняя поддержка. Если да, когда и в каком размере?», – спросил депутат.