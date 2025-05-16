В первой половине 2025 года дефицит украинского бюджета достиг полутриллиона гривен

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Ещё не прошло и полугода, но дефицит украинского бюджета уже доходит до 500 миллиардов гривен.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда презентовали бюджет на 2025 год, и вы, премьер Шмыгаль, и Минфин, и все остальные министерства – били себя в грудь, рассказывали, что вы все правильно посчитали, денег хватит на армию. Сейчас у нас дежавю – история 2024 года повторяется в полном объеме. Дефицит бюджета, который уже задекларирован и фактически составляет 200-250 – по одним оценкам, до 500 – по другим оценкам, миллиардов гривен на выплаты нашим защитникам. От этого зависит сегодня наша обороноспособность! Вам не стыдно за такой бюджет? Потому что каждый год повторяется одно и то же. И все же, с каких ресурсов вы будете закрывать те дыры, которые не были вами учтены?», – спросил Разумков.

Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль даже не стал оспаривать обвинений. Он просто обвинил во всём западных «партнёров», которые дали мало денег.