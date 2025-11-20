В Крыму военачальник пойдёт под суд за приёмку неотремонтированного корабля Черноморского флота
20.11.2025 11:35
(Мск) , Севастополь
До 12 лет лишения свободы грозит начальнику 960 военного представительства Минобороны РФ, который получил крупную взятку за приемку некачественно отремонтированного корабля Черноморского флота.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в ФСБ.
«Отсутствие со стороны начальника военного представительства контроля качества работ и применяемых материалов повлекло причинение материального ущерба государству на сумму более 8 млн рублей», – говорится в сообщении.
