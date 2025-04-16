В Крыму гадают, почему цена бензина уже выше, чем на новых территориях

Цены на топливо в Крыму вновь поползли вверх, и региональное Минтопэнерго поторопилось переложить ответственность на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу и нефтеперерабатывающие предприятия. Однако в соседних Херсонской и Запорожской областях цены на заправках ниже, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» экс-министр транспорта, глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы вспомним, то в прошлые годы правительство РФ водило мораторий – заградительные пошлины, чтобы насытить внутренний рынок светлых и тёмных нефтепродуктов. Эта практика была успешной, и в прошлом году рост цен замедлился. Поэтому я считаю, что крымские власти во взаимодействии с федеральными органами должны вырабатывать механизмы к стабилизации», – отметил он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, говорить о сговоре нефтетрейдеров преждевременно, поскольку есть объективные сложности с доставкой топлива в Крым, что закладывает дополнительные расходы в конечную цену на АЗС.

«Невозможно сейчас обвинить какую-то отдельную сеть, что она участвует в сговоре. В любом случае контролирующие органы, в том числе Антимонопольная служба, должны обращать внимание на все факты повышения цен, есть ли к этому экономическое обоснование. Мы прекрасно знаем, что логистика в Крым, том числе по железной дороге через Крымский мост, усложнена из-за требований безопасности. Это, так или иначе, накладывает ценовые показания на доставку нефтепродуктов. Поэтому здесь должен быть постоянный баланс не только с торговыми сетями в реализации нефтепродуктов, но, в том числе и с перевозчиками, и с собственниками вагонов. Железнодорожный подвижной состав находится в частных руках, РЖД и КЖД лишь доставляют в Крым эти вагоны. Поэтому то большая комплексная работа, которая должна идти постоянно», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на новых территориях операторы АЗС подписали меморандум, и цена на топливо там на несколько рублей ниже.