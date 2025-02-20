В Крыму будановский шпион получил 8 лет строгача
В Крыму вынесен приговор агенту ГУР МО Украины, передававшему врагам сведения о российских военных.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе ФСБ.
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«Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 г.р., инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иноспецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе», – говорится в сообщении.
В итоге шпион был задержан, а против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»).
Сегодня суд приговорил предателя к 18 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.
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