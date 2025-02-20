В Крыму будановский шпион получил 8 лет строгача

Иван Самойлов.  
20.02.2025 14:33
  (Мск) , Севастополь 
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Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина


В Крыму вынесен приговор агенту ГУР МО Украины, передававшему врагам сведения о российских военных.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе ФСБ.

В Крыму вынесен приговор агенту ГУР МО Украины, передававшему врагам сведения о российских военных....

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«Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 г.р., инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иноспецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе», – говорится в сообщении.

В итоге шпион был задержан, а против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»).

Сегодня суд приговорил предателя  к 18 годам лишения свободы строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

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