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Директор Национальной разведки США Тулси Габбард не помнит, где был спецпредставитель США Стив Уиткофф во время утечки данных из секретного чата мессенджера «Сигнал».

Об этом она заявила в ходе дискуссии в Комитете по разведке Палаты Представителей США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу поинтересовался у Габбарт, был ли Уиткофф во время утечки данных о начале операции против йеменских хуситов в России, намекая на то, что эта информация могла быть перехвачена российскими спецслужбами. Но глава Нацразведки США ушла в несознанку.