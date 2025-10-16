В Киеве уже чувствуют, что потеряют регион от Измаила до Южного – офицер флота

Офис Зеленского почуял неладное и лихорадочно переформатирует всю систему безопасности и обороны в Одесском регионе.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По поводу Одессы, мне кажется, снятие мэра Труханова и лишение его гражданства является не просто элементом внутриполитической борьбы и устранением Зеленским своих оппонентов и конкурентов. Но и введение военно-гражданской администрации в Одессе – это один из моментов, который характеризует переформатирование системы обороны и безопасности в этом регионе.

Они чувствуют, что могут скоро потерять этот регион от Измаила до Южного, и соответствующим образом перестраивают свою работу и на внутриполитическом фронте», – считает Горбачёв.

