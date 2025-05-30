В Киеве потребовали запретить Телеграм

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Украина должна запретить использование мессенджера Телеграм, потому что через него работают российские спецслужбы, а скоро и Маск сможет получить доступ к персональным данным миллионов украинцев.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень снисходительно относились к Дурову и к Маску. Было заявлено о том, что Дуров и Маск подписали соглашение о коллаборации. Фактически нейросеть, и это действительная сеть Grok, владельцем которой является Илон Маск, она будет полностью на уровне чат-бота интегрироваться в Телеграм. Это вопрос к украинцам, которые пользуются Телеграм, это десяток миллионов, это вопрос к Восточной Азии, это вопрос к американцам, это вопрос к европейцам. И фактически человек, который для украинцев, для европейцев является таким, знаете ли, лицом Трампа, Маск, может получить личные данные миллиардов людей, которые будут манипулированы с помощью искусственного интеллекта от Маска. Вот это есть опасность», – вещал Харебин.

Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов поддержал его.