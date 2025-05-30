В Киеве потребовали запретить Телеграм
Украина должна запретить использование мессенджера Телеграм, потому что через него работают российские спецслужбы, а скоро и Маск сможет получить доступ к персональным данным миллионов украинцев.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы очень снисходительно относились к Дурову и к Маску. Было заявлено о том, что Дуров и Маск подписали соглашение о коллаборации.
Фактически нейросеть, и это действительная сеть Grok, владельцем которой является Илон Маск, она будет полностью на уровне чат-бота интегрироваться в Телеграм.
Это вопрос к украинцам, которые пользуются Телеграм, это десяток миллионов, это вопрос к Восточной Азии, это вопрос к американцам, это вопрос к европейцам.
И фактически человек, который для украинцев, для европейцев является таким, знаете ли, лицом Трампа, Маск, может получить личные данные миллиардов людей, которые будут манипулированы с помощью искусственного интеллекта от Маска. Вот это есть опасность», – вещал Харебин.
Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов поддержал его.
«Мы знаем, что сеть Телеграм используется для того, чтобы вербовать людей внутри Украины, для того, чтобы эти люди давали информацию по объектам, чтобы эти люди сами совершали преступления внутри Украины. Мы знаем, что информация из Телеграм сливается или используется российскими службами.
Поэтому Телеграм создает наибольшую опасность для Украины, и на это государство должно реагировать. Я понимаю, что будут кричать о цензуре, но то, что из-за нее сегодня вербуют подростков и взрослых, которые делают страшные вещи, и гибнут люди – это прямые последствия. Об этом надо подумать на уровне силовых институтов. Я бы его заблокировал», – требовал экс-министр.
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